O setor suíno argentino ficou com um gosto amargo de não conseguir cultivar o que eles esperavam. As possibilidades são: possível boom no consumo interno nos próximos anos e a abertura do principal mercado internacional, como a China, principal produtora e consumidora dessa proteína animal, que sofre uma perda significativa no estoque de suínos por a peste suína africana.

De acordo com os dados mais recentes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca. entre janeiro e novembro de 2019 , foram produzidas 574 mil toneladas de osso , 1% a mais que no mesmo período de 2018. E, embora os números de dezembro ainda não estejam lá, a expectativa é de atingir 635.000 toneladas, 15.000 toneladas a mais que o ciclo anterior.

Nesse contexto, destacaram-se as exportações de carne suína, que cresceram 13%. 23.339 toneladas foram enviadas ao exterior entre janeiro e novembro contra 20.648 toneladas no mesmo período de 2018.

E o consumo doméstico caiu quase 2% entre janeiro e novembro . Cada argentino comeu 14,56 quilos contra os 14,86 do mesmo ciclo do ano passado. De qualquer forma, estima-se que em dezembro esse número tenha crescido nos feriados.

Outro fato interessante é que as importações caíram 25% entre janeiro e novembro, diminuindo para 30.489 toneladas.

Como comentou recentemente Lisandro Culasso , presidente da Associação Argentina de Produtores de Suínos, “devemos aumentar a produção, que é a mais importante, porque há demanda”.

Nesse sentido, ele acrescentou que este ano a produção não poderá ser maior devido à falta de financiamento e à modificação do imposto sobre vendas . E ele espera que este ano a produção seja mantida porque não há grandes projetos lançados. “Sim, haverá um aumento nas exportações no caso da China. O principal cliente era a Rússia, mas como colocou uma tarifa (25%), estava fora do mercado ”, afirmou.