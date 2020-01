A professora e técnica da Secretaria Estadual de Educação (Seduc) coordenadoria de Vilhena, Sandra Bertola, conversou com a equipe de reportagem do Extra de Rondônia para explicar como funcionará as matrículas na rede estadual de 2020, além de esclarecer o problema das filas nas escolas de Vilhena.

De acordo com a professora, para o processo de matrículas, a Seduc elaborou estratégias que visam evitar excedentes ou as temidas filas. As instituições estão seguindo uma portaria que normatiza as matrículas em toda a rede estadual.

“Já houve um período de rematrículas para os estudantes, e agora estão sendo contabilizados a disponibilidade de vagas para abrir o novo período de matriculas, isso ocorrerá de 20 a 24 de janeiro”, detalhou ela.

Das estratégias implantadas pelo Estado, a profissional destaca a rematrícula dos alunos que já haviam concluído o ano sem necessitar de estudos de recuperação, realizado em dezembro, e posteriormente dos estudantes que enfrentaram a recuperação.

Segundo a educadora, no ano de 2019 a equipe se reuniu com todos os diretores da rede, e fizeram um levantamento do número de alunos que estariam migrando da rede municipal para a estadual.

“Chegamos a conclusão que não há a necessidade de dormir na porta de escolas, pois o Estado atende a demanda. Há vagas suficientes sim, as vezes o que ocorre é que ele não encontre uma vaga próxima à sua casa, mas o município está disponibilizando transporte público para os alunos da zona rural, abaixo da BR, nas escolas Wilson Camargo, Machado de Assis e Marechal Rondon, que este ano também estará abrindo matrículas para alunos do 9º ano”, pontuou a técnica.

Em relação a formação de uma extensa fila no Colégio Tiradentes durante o período de matrículas, a técnica enfatiza que a escola possui um regimento diferenciado das demais escolas, aprovado pela SESDEC e que as matrículas foram disponibilizadas via edital próprio.

“O que ocorreu lá é que a maioria dos pais buscam matricular os filhos no período da manhã e preferiram aguardar na fila para garantir o horário de estudo, pois a vaga já estava garantida durante todo o período de rematrícula”, explicou.

A professora dá algumas dicas para os pais que precisam fazer a matrícula de seus filhos que ingressarão no 6º ano da rede pública estadual. “A partir do dia 15 até o dia 18 os pais deverão estar fazendo o cadastro no endereço: reservadevagaonline.seduc.ro.gov.br. No período de 20 a 24 deverão realizar a reserva que deverá ser confirmada com a efetivação da matrícula na escola num prazo de 24 horas, onde o pai ou responsável comparecerá a escola, levando os documentos necessários”.