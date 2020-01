Na manhã deste sábado, 11, sitiantes enviaram a redação do Extra de Rondônia, fotos de uma retroescavadeira, na qual afirmam que a máquina está abandonada próximo a um rio na área rural de Corumbiara.

A denúncia ainda dá conta que a retroescavadeira pertence a prefeitura de Corumbiara e está na beira de um rio da linha 04 para 05.

Segundo sitiantes, a máquina está no local há mais de 60 dias, e a distância que está do barranco do rio, como mostram a fotos, podem fazer com que haja perca considerável, pois se haver uma forte chuva, como já aconteceu por diversas vezes, alagando e levando a tubulação rio abaixo, pode acontecer também com máquina.

Com isso, para que possa se evitar prejuízo ao pagador de impostos, a comunidade pede ao prefeito que retire a máquina e a coloque para trabalhar em prol dos munícipes.