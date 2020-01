A equipe de atletas do Centro de Treinamento Esportivo Grêmio Ayresbool de Vilhena, participaram nesta segunda-feira, 13, dos confrontos da primeira fase da 14º Copa Tricolor realizada no Rio Grande do Sul/RS.

A competição é realizada pelo Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense no Rio Grande do Sul para todas as escolas conveniadas ao time gaúcho.

Na primeira os meninos da categoria sub-13 venceram por 1 a 0 a escola do Grêmio de Concordia-SC. Já, os guris da sub-14, venceram por 4 a 0 a equipe Grêmio CFA Rico. E, os garotos da categoria sub-16, também venceram por 4 a 0 a escola Grêmio 20.

Com isso, a três equipes avançara a primeira fase da competição e devem se preparar para os próximos confrontos.

O Centro de Treinamento Esportivo Grêmio Ayresbool conta hoje com 340 alunos, nove profissionais especializados e atende a crianças de 05 a 16 anos. O atendimento acontece segundas, quartas e sextas no campo do Verdão, Clube dos Estados e Colégio das Irmãs das 08h às 10h e das 15h30 às 17h30. E tem mais, já estão abertas as matriculas para novas turmas.