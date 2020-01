O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), de Vilhena, no sábado, 11, pela Polícia Militar (PM).

De acordo com Boletim de Ocorrência (BO), F.C., de 61 anos, contou à polícia que estava no terminal rodoviário, quando foi colocar seu celular no bolso, um homem lhe empurrou e tomou a força aparelho e fugiu sentido ao Shopping.

O idoso gritou, “pega ladrão, me roubou o celular”. Com isso, populares sairiam correndo atrás do suspeito e conseguiram detê-lo no Shopping. O ladrão identificado pelas inicias F.D., de 32 anos, foi entregue para a guarnição que atendeu a ocorrência.