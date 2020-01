Um casal de amantes foi presos na cidade de Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, capital de Mato Grosso, após ter inventado um falso sequestro. Os acusados de terem cometido o crime foram identificados como Alline Figueiredo da Cruz e Marcelo de Souza Arruda.

As primeiras investigações feitas pela polícia local, apontaram que Alline estava desaparecida. Porém, durante as investigações, ficou comprovado que a mulher simulou um sequestro para ficar com o amante que ela conheceu no Facebook.

A mulher foi localizada alegando que havia sido sequestrada na quinta-feira passada. Porém, durante o seu depoimento, a jovem acabou revelando que inventou o falso sequestro para ficar com o amante.

Segundo a polícia, a mulher relatou que ela inventou o sequestro para justificar a ausência de quatro dias fora de casa para o esposo.

CASO

Um boletim de ocorrência foi registrado pelos familiares da vítima na quinta-feira, relatando o seu sumiço. Conforme consta no B.O, a mulher foi vista pela última vez na noite de quarta-feira. Porém, na mesma noite, ela tinha saído de casa para fazer um curso de cabeleireiro.

A polícia fez várias buscas atrás da mulher, porém, não teve sucesso.

Os familiares da mulher chegaram a receber ligações do suposto sequestrador. O homem relatou que não era para envolver a polícia no meio ou ela seria morta.

Porém, na noite de domingo, a mulher ligou para a polícia pedindo ajuda alegando que ela tinha sido sequestrada por três homens e mantida em cativeiro por quatro dias. Alline relatou que foi libertada pelos criminosos no domingo à noite.

No entanto, a versão dada pela mulher não batia com a versão dada por testemunhas, que informaram para a polícia que ela tinha sido vista tomando cerveja na companhia de um homem em um bar.