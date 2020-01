Como presidente da Frente Parlamentar em prol dos Jogos Eletrônicos e Games, o deputado federal Coronel Chrisostomo foi convidado pelo governo Chinês – que custeou todas as despesas da viagem – a participar da Conferência Internacional de eSports em Xian na China.

A parceria vai contribuir com o desenvolvimento do setor no Brasil, em especial, como modalidade competitiva de jogos eletrônicos (eSports) – Esporte Eletrônico.

“Minha missão foi representar o Brasil e a parceria com a Federação Brasileira de Games, assim como apresentar e propor estratégias e ações para o apoio mútuo entre o país e o cinturão asiático”, afirmou o deputado.

O conceito de E-sports se refere às competições de videogames, normalmente em jogos de multiplayer e entre várias equipes profissionais. A China é um dos países que já reconhecem os e-sports como uma modalidade esportiva.

O crescimento da indústria é tal que o Conselho Olímpico da Ásia (COA) já anunciou que os e-sports vão ser uma das modalidades nos Jogos Asiáticos 2022 que se disputarão em Hangzhou, na China.

Em Xian, na China, em reunião com ministro chinês, o deputado representou o Brasil assinando acordo com o cinturão da Ásia – assinatura com as mãos abertas num acesso digital.

Durante o evento, as conquistas e desenvolvimento da China nesta área foram compartilhadas com todos os participantes. “O mercado de eSports brasileiro ainda tem muito a se desenvolver, porém, vejo este nicho pode ser a salvação para muitos jovens brasileiros, oferecendo uma nova profissão, renda, melhor qualidade de vida entre outros tantos benefícios como melhoria no raciocínio logico, por exemplo”, destacou o parlamentar.

“A iniciativa do Cinturão garante benefícios reais a todas as partes e levará em consideração interesses e preocupações do Brasil, garantindo progresso e oferecendo benefícios mútuos e resultados para todos, inclusive para nossos jovens de Rondônia”, finalizou Coronel Chrisostomo.