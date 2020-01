Segundo relatório mensal, a Organização Internacional do Café (OIC) elevou sua projeção de déficit global de café na temporada 2019/2020, de 502 mil para 626 mil sacas de 60 kg.

De acordo com as previsões da entidade, a produção global deve apresentar queda de 0,9%, para 168,71 milhões de sacas, enquanto que o consumo deve crescer 0,7%, para 169,34 milhões de sacas.

O grupo manteve sua estimativa de um excedente de oferta global de 3,66 milhões de sacas na temporada anterior, 2018/2019. “O atual aperto do mercado não deve persistir até o final do ano, uma vez que mais café da safra 2019/2020 entrará no mercado e há uma grande safra prevista para o Brasil no seu ano comercial 2020/2021, que começa em abril. Isso pode limitar novos aumentos nos preços do café mais à frente neste ano”, comunicou.