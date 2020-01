A colheita do algodão em Rondônia já ultrapassa 6,4 mil toneladas com 4,5 mil hectares cultivados, posicionando Rondônia como terceiro maior produtor desta cultura na região norte do Brasil.

O município de Vilhena é destaque na plantação de algodão. As duas indústrias que atuam diretamente na cultura do algodão em Vilhena, garantem mais de 200 empregos diretos e indiretos.

Em dois anos, a exportação de algodão saltou para R$ 172 milhões, contribuindo ainda mais para o crescimento econômico por meio da geração de emprego e renda.

O algodão é um produto de extrema importância econômica na agricultura, e possui uma significativa fonte de fibras. O cultivo do algodão é uma das práticas mais populares do mundo. Dele surge um tecido de cor branca bastante popular na indústria têxtil, e ainda com um vasto uso no setor farmacêutico.

A plantação de algodão divide-se em duas etapas até o momento da colheita: a primeira, consiste no preparo de solo e a segunda é a época de plantio. O volume rondoniense na produção de algodão representa, hoje, 26,7% do total produzido na região que chega um total de 27 mil toneladas. de acordo com a Conab.