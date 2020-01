No final de 2019 e início de 2020, a assessoria do senador Confúcio Moura (MDB) anunciou com alarde as conquistas orçamentárias do parlamentar, que beneficiaram muitas cidades de Rondônia, em praticamente todas as regiões do Estado.

Alegam que os repasses, em 2019, chegam a R$ 15 milhões, e, em apenas poucos dias de janeiro, aumentou para R$ 21 milhões, destinados a diversos setores da administração pública de mais de uma dúzia de cidades de Rondônia (confira AQUI e AQUI).

Vilhena, assim como outros municípios da região do Cone Sul do Estado, não tiveram atenção por parte do senador.

Segundo informações, a distribuição dos recursos foi estabelecida e selecionada conforme as necessidades de cada município, definidas em reuniões com representantes do Executivo, do Legislativo e da sociedade organizada durante visitas nas cidades e atendimento no gabinete em Brasília.

Apesar de ter um de seus suplentes domiciliado em Vilhena (leia AQUI), Confúcio Moura não deu a mínima para o Município, onde sempre teve boa votação. A última vez que o senador esteve no Cone Sul do Estado foi na época da campanha de 2.018, depois nunca mais.

Para ser eleito, ele conquistou mais de 12 mil votos no Cone Sul (leia AQUI).

Os municípios beneficiados pelos recursos angariados por Confúcio são Ariquemes, Porto Velho, Novo Horizonte, Rolim de Moura, Itapuã do Oeste, Espigão do Oeste, Mirante da Serra, Ouro Preto do Oeste, Guajará Mirim, Costa Marques, São Francisco do Guaporé, Cabixi, Pimenteiras, Alto Alegre dos Parecis, Pimenta Bueno e até mesmo para bolivianos que recebem atendimento do barco-hospital que percorrem os rios da fronteira.

As verbas foram destinadas a projetos de Educação, apoio ao Setor Produtivo, Saúde, Desenvolvimento Social e Regional e infraestrutura.