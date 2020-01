Para comemorar o aniversário de 16 anos da empresa jornalística Extra de Rondônia, o site em parceria com a rádio Clube FM 100,9 de Colorado irá sortear três quilos de picanha e um barril de Heineken no dia 24 de janeiro.

O Extra de Rondônia nasceu no dia 18 de janeiro de 2004 como jornal impresso, circulando em várias cidades de Rondônia. Em 2008, para atender as mudanças do mercado de comunicação, o impresso se transformou em um site de notícias, que hoje ocupa o ranking de quarto mais acessado em todo o Estado.

Para celebrar a data junto a equipe e ainda faturar os prêmios, basta acessar a página no Instagram, seguir o perfil do Extra, curtir o post oficial do sorteio e compartilhar marcando o site nos seus stories.