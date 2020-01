Na noite de noite de terça-feira, 14, a Policia Militar (PM), fazia ronda pelo bairro Cristo Rei, em Vilhena, e acabou se deparando com uma moto suspeita, a bordo da qual estavam dois homens.

Ao pesquisar no sistema os dados do veículo foi constatado que o veículo estava envolvido num roubo ocorrido dias atrás, o que levou a abordagem. Com os suspeitos a polícia encontrou dinheiro e drogas, além de outros produtos ilícitos.

A abordagem aconteceu após o reconhecimento da moto Honda NXR 125, placa MPP 1513/Rolim de Moura, conduzida por A.P.P., de 27 anos, tendo na garupa L.A.F.Q.J., de 21 anos.

O condutor ainda tinha consigo várias porções de crack, além de dinheiro trocado, e admitiu que estava comercializando os produtos ilícitos. Durante a abordagem, o telefone do suspeito não parava de tocar, com pessoas atrás de drogas.

A dupla foi levada até a casa do rapaz que estava na garupa, onde foi encontrada também uma porção de pó branco aparentando ser cocaína, assim como pedras de crack e produtos químicos utilizados para “desdobro”, que é a transformação de pasta base em cocaína em pó. Na casa também haviam duas pessoas, de iniciais A.L.A., 31 anos, e A.N.F., 29, que diziam estar esperando para comprar drogas.

O condutor da moto informou seu endereço, e a polícia foi até o local, sendo informada pela esposa que na noite em que houve o roubo no qual o veículo foi usado o marido não pernoitou na residência, reforçando as evidências de seu envolvimento em mais este crime.

Todos foram levados à delegacia, e em contato com as vítimas do roubo, que ocorreu no dia 10, A.P.P., e L.A.F.Q.J., acabaram sendo reconhecidos, sendo tomadas as devidas providências pertinentes a situação.