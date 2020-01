A banca organizadora do Ibade, que aplicou as provas para preenchimento de cargos efetivos e formação de cadastro de reserva do concurso público do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), divulgou as respostas aos recursos contra o gabarito da prova objetiva, divulgação do gabarito oficial final da prova objetiva e o resultado preliminar da prova objetiva, realizada no dia 22 de dezembro de 2019.

Ao todo, foram aplicadas provas de nível fundamental, médio e superior, para nove cargos, a saber: agente administrativo, assistente social, engenheiro civil, engenheiro sanitarista, eletromecânico, mecânico geral, operador de máquinas pesadas, técnico em eletricidade e motorista de viaturas pesada.

Com a divulgação dos resultados preliminares, os candidatos têm até o próximo dia 22 de janeiro para entrar com pedido de revisão da prova objetiva.

De acordo com o diretor-geral interino do Saae, Paulo Coelho, todo o certame está acontecendo de forma tranquila e com muita transparência. “Essa é uma das últimas etapas do concurso. Estamos esperando o resultado, pois a autarquia precisa contratar profissionais para dar continuidade aos projetos que estão sendo executados pela instituição”, concluiu.

