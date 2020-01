Cumprindo agenda no Cone Sul de Rondônia, o deputado estadual Chiquinho da Emater (PSB) e o deputado federal Mauro Nazif visitaram na tarde de quarta-feira 15, as câmaras municipais de Cabixi, Cerejeiras, Colorado, Corumbiara e Pimenteiras para atualizar as reivindicações junto as autoridades e as comunidades locais.

Os parlamentares ouviram as demandas dos vereadores dos municípios, que na oportunidade solicitaram políticas voltadas ao aporte no novo zoneamento do Estado, na educação, na manutenção das estradas, bem como o incentivo para fortalecer a produção de grãos e a pecuária destas localidades.

No encerramento Chiquinho da Emater e Mauro Nazif se colocaram a disposição e agradeceram a receptividade, mostrando os trabalhos desenvolvidos, além dos projetos em andamento dos seus mandatos em prol de Rondônia.