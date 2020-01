O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira 16, na rodovia Régis Bitencourt, já próximo a capital paulista.

Segundo informações, o ônibus estaria vindo de Curitiba (PR) para São Paulo (SP), e transportava sacoleiros, quando o motorista por algum motivo, perdeu o controle da direção, tombando na pista.

Das 46 pessoas, 10 ficaram feridas, sendo cinco em estado grave. A TV Record que cobria o acidente, relatou o desespero dos passageiros em busca dos familiares que estavam no interior do ônibus. Várias unidades de resgate foram acionadas para socorrer os feridos ainda no local.

Apesar das proporções do acidente, ninguém morreu. Agora as causas do acidente serão investigada.