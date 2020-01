Uma nova forma de pagar o “troco” para os caminhoneiros acaba de ser apresentada pela RodoBank – empresa de meios de pagamento eletrônico, com ampla experiência em frete, habilitada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) – em conjunto com os Postos Mirian, primeira rede de postos de combustível a adotar a inovação digital.

O “Troco Pay” trata-se do produto inédito no setor de transporte de cargas brasileiro, que desburocratiza e torna as transações de troco e até mesmo de pagamento em postos de combustíveis mais fáceis e seguras, já que, via de regra, são movimentações de altas quantias de dinheiro.

Na prática, o troco é o montante que resta do que não foi gasto em abastecimento e esse valor o caminhoneiro recebe em cheque-troco, em dinheiro em espécie ou solicita ao posto efetuar transferência bancária.

O lançamento do “Troco Pay by Postos Mirian” aconteceu em um evento realizado na noite no Posto Mirian, em Candeias do Jamari, com a presença de profissionais da rodovia. O novo produto já está em funcionamento nas sete unidades dos Postos Mirian, que hoje realizam cerca de 100 mil atendimentos, sendo que 85% geram troco.

Com essa novidade, o caminhoneiro recebe seu troco em uma conta digital aberta instantaneamente, no próprio posto, sem nenhum custo. Nesse mesmo momento, é criado um usuário e senha e enviado ao celular do caminhoneiro para que ele acesse a conta digital pelo aplicativo RodoBank.

O posto também oferece ao caminhoneiro um cartão para pagar as despesas de viagem com o troco que recebeu na conta digital, podendo ser utilizado em milhões de estabelecimentos.

“Uma de nossas constantes preocupações é trazer inovação e tecnologia para os nossos postos. Nessa busca, encontramos na Rodobank a equipe ideal para oferecer isso ao profissional da rodovia e que possui mais de 20 anos de experiência em pagamentos no setor de transporte. Agora o caminhoneiro passa a ter liberdade para escolher como receber o troco, tem mais segurança no recebimento automático, paga contas e até transfere dinheiro para outra conta”, explica o diretor dos Postos Mirian, Júnior Galvane Batista.

Já para os frotistas, uma vantagem adicional na plataforma é a possibilidade de controlar as despesas de viagens dos caminhoneiros através do portal e aplicativo oferecido pelo RodoBank, mantendo a gestão dos recursos recebidos pelos caminhoneiros.

Segundo o CEO do RodoBank, Jorge Dib, “o Troco Pay garante ao caminhoneiro liberdade para escolher a forma que quer receber o troco, além de tornar a vida do caminhoneiro e do frotista mais segura e fácil, pois o motorista deixa de carregar dinheiro em espécie e cheque nas viagens e fica menos exposto ao risco de roubo. Além disso eles podem resolver toda sua vida financeira durante a viagem, pois em sua Conta Digital RodoBank eles podem pagar contas, boletos, fazer transferências bancárias, sacar em caixas do Banco 24horas e pagar abastecimentos nos postos credenciados à nossa rede. Aliás é importante frisar que a nossa rede possui as melhores condições comerciais do mercado para permitir que o amigo caminhoneiro negocie o melhor preço de combustível”.

Ainda de acordo com Jorge, “nosso objetivo é chegarmos rapidamente em 1,5 mil postos utilizando o Troco Pay, com movimentação prevista de mais de R$ 1 bilhão por mês”, finaliza.

RODOBANK

Em operação desde fevereiro de 2019, a RodoBank – empresa de meios de pagamento eletrônico, com ampla experiência em frete, habilitada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) – surge no mercado de operações logísticas do Brasil com soluções práticas, digitais e de automação para processos entre embarcadores, transportadoras, caminhoneiros e postos de combustíveis.

A RodoBank oferece portal de gestão na web, aplicativo, cartão físico da bandeira Mastercard, entre outras ferramentas. Mais informações no site.

POSTOS MIRIAN

Com 25 anos de história, hoje a rede de Postos Mirian está presente nos estados de Mato Grosso, Rondônia e Pará. São sete postos atendendo com o mesmo padrão de qualidade. A oitava unidade já está em construção em Barcarena, na grande região de Belém (PA).

Evoluindo com a oferta de tecnologia e produtos desenvolvidos para cada necessidade, os Postos Mirian não perdem, no entanto, a essência do início das atividades: atender com qualidade. Esse atendimento, que vai muito além da bomba, se transformou, ao longo das décadas, em tradição. Mais informações no site.