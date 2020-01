atacante Pedro, que estava na Fiorentina, foi liberado para negociar com o Flamengo e já está a caminho do Rio de Janeiro. No Twitter, ele anunciou a volta ao futebol brasileiro: “To voando alto”, com emojis de avião e a bandeira nacional.

Pedro começou a carreira profissional no Fluminense em 2016 e, em setembro de 2019, deixou o tricolor para defender a Fiorentina. Na Itália, teve poucas oportunidades de jogar. Entrou em campo apenas quatro vezes e não marcou gols.