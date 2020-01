Os deputados estaduais votaram na manhã da última quarta-feira 15, no Projeto de Lei 385/2020 que autoriza o Poder Executivo abrir crédito adicional especial por anulação até o valor de R$ 3.117.417 à unidade orçamentária Secretaria de Estado da Educação (Seduc) para desenvolver o projeto das “Escolas Cívico-Militar” em Porto Velho e mais três municípios de Rondônia.

O legislador progressista de Porto Velho, Aélcio da TV, após aprovação, ressaltou os métodos de ensino que esse sistema de militarização faz em localidades de vulnerabilidade extrema aos estudantes.

Para o parlamentar, em comunidades abandonadas de políticas públicas educacionais disciplinares e eficazes para a boa formação do cidadão, as forças de segurança pública com todo o seu aparato multidisciplinar e científico faz toda a diferença no processo de transformação social. A Escola Ulisses Guimarães, localizada no bairro Jardim Santana, zona Leste da Capital rondoniense, é exemplo de território perigoso descrito pelas as forças de segurança pública.

O deputado declarou em transmissão ao vivo durante a votação, o seu irrestrito apoio à esse sistema de educação com servidores do policiamento ostensivo. Segundo o legislador estadual, boa parte das suas emendas foram destinas a referida unidade educacional e acredita que esse ano de 2020, os resultados positivos virão.

Eyder Brasil (PSL), líder do governo Marcos Rocha (PSL) na Assembleia Legislativa, agradeceu ao Palácio do Planalto. De acordo como deputado, o presidente Jair Bolsonaro (Aliança) foi preponderante na decisão do repasse deste recurso financeiro para a Seduc. “Estamos atendendo o clamor da população”, defendeu ele.

Já Cirone Deiró (Podemos), parabenizou o projeto da Escola Cívico, pontuando que neste primeiro período de 2020, as audiências públicas realizadas pelo Poder Legislativo Municipal, serão constantes em Cacoal.

Deiró, frisou ainda que o intuito é buscar um sistema qualificado de educação, e o cívico-militar tem esse requisito. Por fim, parabenizou o governador Marcos Rocha por sua eficiência, em encaminhar as mensagens do Poder Executivo de suma importância para a sociedade rondoniense.

https://