O empresário Leonel Luiz Santos Silva, de 39 anos, procurou na tarde de quinta-feira 16, a redação do Extra de Rondônia, para denunciar que foi vítima de um golpe na compra de um carro que negociou com seu cunhado Kleber Lucas Lauer, na qual havia comprado de Igor Amorim, filho do ex-senador Ernandes Amorim.

De acordo com o empresário, em 2018, comprou de seu cunhado um carro Fiat Punto no valor de R$ 22 Mil. Porém, um ano depois, durante uma viagem para Ariquemes, foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), sendo que fiscalização foi constatado que o veículo estava com registro de roubo/furto da cidade de Bauru, Estado de São Paulo. Com isso, o comprador, ou seja, Lionel acabou detido e levado para a delegacia de Polícia Civil, para esclarecimentos.

Na delegacia, Leonel relata que ligou para seu cunhado sobre a situação, e Kleber de imediato tentou contato com Igor Amorim, porém, mas não conseguiu, Igor não atendeu as ligações e nem respondeu as mensagens.

“Eu consegui sair da delegacia, após o delegado ver que eu não tenho ficha criminal e meu advogado comprovar que eu era inocente no caso e que comprei o carro de boa fé,” ressaltou Leonel.

O empresário disse que não constou no sistema que o veículo era roubado.“Fiquei andando com o carro por quase um ano e sempre que era parado pela PM e PRF, nunca apresentou problemas com o automóvel, apenas uma multa, mas nada além disso”, frisou.

Leonel salientou que entrou na justiça e está processando Igor Amorim preiteando o ressarcimento do valor pago pelo veículo, além de danos morais que teve no dia que foi detido pela PRF.

“Eu registrei um boletim de ocorrência e informei para Kleber que entrei com uma ação contra Igor Amorim. Entretanto, até hoje, Igor não foi localizado. A única informação que tenho que ele está morando nos Estados Unidos. Eu e meu cunhado caímos no golpe no vigário”, finalizou Leonel.