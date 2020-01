Representante do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), empresa que realizou o concurso público no SAAE e na prefeitura de Vilhena no final de dezembro passado, enviou mensagem ao Extra de Rondônia explicando os motivos do atraso no pagamento de colaboradores que trabalharam na realização do certame.

A promessa era que o pagamento fosse realizado nos primeiros dias de janeiro, o que não aconteceu, gerando revolta, críticas e ameaças de cobrança via judicial. Agora, a expectativa é que o pagamento seja feito até o final do mês.

Questionada pelo Extra de Rondônia, Keyla Roale, auxiliar financeiro, através de mensagem, admitiu os atrasos e disse que é devido a pendências financeiras de alguns órgãos públicos do qual o Ibade presta serviços.

“Infelizmente, por motivo de força maior, o cronograma de desembolso financeiro para com os colaboradores que atuaram nas aplicações do Concurso Público da Prefeitura e SAAE de Vilhena se encontra em atraso. Tal razão deve-se ao fato de alguns dos Órgãos Públicos que o IBADE presta serviços também encontrar-se em atraso, com pendências financeiras. O fluxo de caixa do IBADE é realizado com base nos contratos firmados com os Órgãos Públicos, e faz-se necessário que se utilize o recurso de um Concurso para suprir a demanda outro Concurso”, disse.

Por outro lado, ela esclareceu acusações de uma possível omissão do repasse por parte da prefeitura de Vilhena à empresa.

“Ressaltamos que a Prefeitura de Vilhena não está incluída na relação de pendências. Informamos, ainda, que o IBADE está cobrando diariamente aos Órgãos pendentes de pagamentos, tomando as medidas cabíveis para que sejam realizados de forma rápida. Por isso, foi necessário que houvesse prorrogação até o final deste mês, mas espera-se que sejam feitos antes disso”, salientou.