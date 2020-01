A reportagem do Extra de Rondônia conversou via telefone na tarde desta sexta-feira 17, com Margarida Duarte para detalhar o estado de saúde do irmão, o servidor público e professor Juraci Duarte que sofreu um mal súbito, após participar de uma corrida na capital mato-grossense.

De acordo com Margarida, o irmão que está internado na Unidade de Terapia Intensiva, desde o último domingo 12, e teve o quadro de saúde agravado nesta tarde, sofreu uma morte encefálica, porém será realizado um novo exame para confirmar o estado.

“A esposa do meu irmão nos informou que apenas o coração dele está funcionando. Eu e meus outros irmãos estamos indo a Cuiabá para ver a situação. Caso se confirme que o cérebro dele está morto, iremos decidir se desligamos o aparelho. Realmente é uma decisão muito difícil e triste”, enfatizou ele.