Na tarde desta sexta-feira, 17, um morador reclamou da forma como está sendo consertado o asfalto na RO 370, rodovia que liga Colorado a Cabixi.

O sitiante gravou um vídeo e mandou para redação do Extra de Rondônia mostrando como está sendo desenvolvido o trabalho pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), na recuperação de trechos da rodovia, na qual segundo o internauta, está deixando a desejar.

Na imagem o denunciante narra que os trabalhadores colocam a massa asfáltica, mas em vez do rolo compactador, passam com as rodas do caminhão compactar.

De acordo com o usuário, esse trabalho é mal feito e não vai aguentar muito tempo, já que os pneus do caminhão deixam a massa ondulada.

>>>>>Veja vídeo:

