Todos os anos, a expectativa pelo resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) por aqueles que almejam uma vaga no ensino superior é gigantesca. Isso porque a nota do Enem pode se tornar o principal passaporte para ingressar nas melhores instituições de ensino do Brasil.

Na Unesc, além de ingressar na instituição através do Enem, a nota obtida no exame pode garantir uma bolsa de estudos.

A campanha lançada pela Unesc possibilita aos candidatos que alcançaram notas entre 200 e 1 mil pontos no Enem, a chance de ganhar bolsas de estudos parciais, que podem variar entre 20 a 80% de desconto nas mensalidades, do início ao fim do curso. O número de bolsas para cada curso é limitada, conforme o edital disponível no site da Unesc.

Tendo a nota do Enem, a dica para os interessados em cursar qualquer um dos cursos oferecidos pela Unesc em Rondônia é não perder tempo e efetivar a matrícula. Todos os minutos contam e podem fazer a diferença na hora garantir uma bolsas de estudo.

Aos que ainda não conferiram a nota do Enem, o Ministério da Educação (MEC) já divulgou as notas nesta sexta-feira 17. A nota individual pode ser acessada pela página do participante, no portal ou no aplicativo do Enem. Para ter acesso às notas, o candidato deve fazer login, informando seu número de CPF e a senha cadastrada no momento da inscrição.

Acesse o portal da Unesc, confira o regulamento, ofertas e garanta a sua matrícula. As bolsas de estudos são válidas para quase todos os cursos oferecidos pela Unesc, com exceção apenas de medicina.