Foram 15.776 ocorrências policiais registradas nas delegacias de polícia de Vilhena, Colorado e Cerejeiras, numa média de mais de 43 ocorrências atendidas por dia nas delegacias de polícia do Cone Sul.

Houve pedido de 635 medidas de proteção para mulheres vítimas de violência doméstica ao Judiciário, atendimentos estes feitos pelos delegados de polícia nos plantões, bem como na delegacia de atendimento à mulher. A média chega a quase dois pedidos de medida protetiva por dia, em casos de agressões e ameaças a mulheres vítimas.

Outro número que surpreende são os autos de prisão em flagrante. Durante 24 horas por dia e sete dias por semana, os delegados de polícia e respectivas equipes de agentes, escrivães e demais policiais civis atuaram em 824 autos de prisão em flagrante, numa média de mais de duas prisões em flagrante por dia.

Foram instaurados nas delegacias do cone sul do Estado 1952 inquéritos policiais, com a conclusão de 1673, numa média de 4,5 investigações concluídas por dia, durante o ano de 2019.

Nos inquéritos envolvendo desvio de dinheiro público, foram 19 indiciamentos por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro e R$558.576 em pedidos de bloqueio de bens para restituição aos cofres públicos.

A atuação da delegacia especializada em crimes de homicídios foi outro destaque quando se trata de estatísticas de atuação, dos casos de homicídios ocorridos em 2019, 24 crimes foram solucionados no ano, em Vilhena, resultando numa baixa considerável no índice de homicídios havidos na cidade, sendo 32 em 2019, em face de 52 em 2018. Em Colorado do Oeste, dos 4 homicídios havidos, todos foram solucionados e em Cerejeiras, de 3 casos, dois foram solucionados no mesmo ano.

Os policiais civis do cone sul ainda deram cumprimento a 229 mandados de prisões preventivas e 53 mandados de busca e apreensão, com 17 operações policiais envolvendo crime organizado local e no Estado e 262 procedimentos atos infracionais em casos de ilícitos praticados por menores. Nos crimes de menor potencial ofensivo, foram realizados 594 termos circunstanciados de ocorrência, todos instruídos com oitivas dos envolvidos e laudos, antes do envio ao Poder Judiciário.