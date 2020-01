A secretária municipal de saúde, Carolina Sousa Cruz Rosa, e o diretor da Unidade Mista de Saúde, Fábio Júnior de Carvalho, de Corumbiara, enviaram ofício ao Extra de Rondônia tentando esclarecer a falta de lençóis em leitos do hospital municipal.

O caso foi motivo de críticas por parte da vereadora Idelita Raulino de Oliveira, a “Branca” (PDT) nesta semana.

Devido a este fato, a parlamentar culpou o prefeito Laércio Marchini pelo caos na saúde pública nesse município (leia mais AQUI).

No ofício, as autoridades de saúde admitiram a falta do material na unidade de saúde, mas explicaram que a situação deve-se à grande demanda em atendimentos no final de semana.

Garantem que o processo de compra de uma outra quantidade de lençóis foi aberto e encaminhado em 21 de fevereiro de 2019 para suprir eventos do tipo “chuvoso”, atendimento de grande demanda, retornando o processo ao setor de compras em 19 de dezembro de 2019, e que este processo não depende do prefeito.

>>> LEIA, ABAIXO, A EXPLICAÇÃO NA ÍNTEGRA:

ofício extra ro