Identificada como sendo Laysa Pereira Tavares Ceruti, de 28 anos, a mulher que morreu ao ser atingida por uma carreta na logo após ajudar a socorrer um motociclista que havia se envolvido em acidente com uma caminhonete na BR 364, em Vilhena. A vítima é filha do empresário Darci Ceruti.

O acidente aconteceu na tarde deste sábado, 18, km 20, da BR-364, próximo ao Rio Piracolino, sentido Porto Velho.

De acordo com informações preliminares repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) uma camionete Chevrolet S-10 teria colidido contra uma motocicleta Honda Biz, na qual o condutor teria invadido a pista contraria. O motociclista sofreu diversos ferimentos e seu estado era grave. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

No entanto, logo após, Laysa que havia prestado apoio ao motociclista e ao condutor da caminhonete teria tido um mal subido e desmaiado na rodovia, momento em que o motorista de uma carreta não conseguiu parar a tempo e acabou atropelando a vítima que ficou com parte do corpo debaixo do rodado do caminhão. Ainda não há informações a respeito da gravidade dos ferimentos do condutor da moto.

Mais informações a qualquer momento.