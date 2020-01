O furto de um aparelho celular aconteceu na tarde de sexta-feira, 17, na Avenida Erivaldo Venceslau, no bairro Bodanese, em Vilhena. O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública, (Unisp).

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), a vítima J.VC., de 24 anos, chamou a Polícia Militar (PM) e relatou que estava em seu ambiente de trabalho, quando duas mulheres entraram no consultório odontológico e pediram água, uma delas ao encostar no balcão, puxou seu celular da marca Samsung A10, de cor cinza com capa preta e, logo após, empreenderam fuga de bicicleta.

Contudo, a vítima detalhou que a suspeita que furtou seu aparelho, era de estatura mediana, magra, de pele morena e cabelo vermelho. A comparsa também era de estatura média, de cor morena e usava tornozeleira eletrônica.

Diante dos fatos, a guarnição, realizou buscas nas proximidades, mas não localizou as suspeitas.