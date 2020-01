Clodoaldo Simões estava desaparecido desde as primeiras horas do dia, a motocicleta da vítima foi localizada nas proximidades do rio Machado em Cacoal.

Desde as primeiras horas do dia, a Polícia Militar de Cacoal e Bombeiros estavam em busca de irmão de vereadora de Cacoal.

Já no início da tarde deste sábado, 18, a polícia localizou o corpo de um homem na linha 6 do regional, sendo assim a informação foi repassada para a vereadora Maria Simões e a família que estiveram no local e confirmaram que o corpo localizado realmente é do irmão Clodoaldo Simões.

A polícia está no local preservando a cena do crime até a chegada da perícia técnica.