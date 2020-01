O fato foi registrado na tarde de sábado, 18, pela Polícia Militar (PM), na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), em Vilhena.

De acordo com Boletim de Ocorrência (BO), a Central de Operação da PM, enviou uma guarnição para a Avenida José do Patrocínio, no bairro São José, para atender um caso de tentativa de assalto, ao chegar no local, e em contato com as vítimas, estas relataram que estavam andando pela avenida citada, quando foram abordadas por dois homens numa moto Honda Pop 100 de cor vermelha e preta, o carona com a mão embaixo da camisa, simulando estar armado anunciou o assalto, ordenado que as vítimas entregassem seus pertences, com medo, as vítimas correram e entraram numa casa pedindo socorro, neste momento os ladrões fugiram tomando rumo ignorado.

Contudo, durante o atendimento desta ocorrência, a polícia recebeu novo chamado que na Rua Santa Luzia, no mesmo bairro, uma dupla numa motoneta Honda Pop 100 de cor vermelha e preta, simulando estarem armados assaltaram uma mulher que estava em frente à casa de seu primo.

De posse das informações, a polícia fez buscas, mas não localizou a dupla que tocou o terror em plena luz do dia no bairro São José.