H.S., de 55 anos, foi vítima de tentativa de assassinato na noite de sábado, 18, quando foi tirar satisfação com uma pessoa que teria pegado sua moto sem autorização.

Conforme narra o Boletim de Ocorrência (BO), a Polícia Militar foi chamada no Hospital regional de Vilhena (HRV), onde servidores da unidade de saúde, contaram que um homem havia dado entrada no HR com ferimento provocado por arma de fogo.

Em contato com a vítima, este disse a polícia que mora em um sítio, localizado há 37 quilômetros do distrito de São Lourenço, área rural de Vilhena, e que teve uma discussão com o suspeito F.A.S., de 63 anos, por ter pego seu veículo sem autorização, no calor do desentendimento, F., saiu do local e voltou cerca de 15 minutos depois com duas espingardas, efetuando um disparo contra H., no qual acertou o ombro direito.

De acordo com a vítima, o motivo da desavença foi porque o suspeito pegou sua motocicleta sem autorização, sendo que a vítima pediu para F., devolver, porém, o veículo estava danificado gerando a discussão entre as partes.

Ainda segundo o BO, uma testemunha teria dito que o autor da tentativa de assassinato já cumpriu pena de 14 anos, mas não soube descrever o crime.

Diante dos fatos, foi registrada a ocorrência para que a Polícia Civil investigue o caso.