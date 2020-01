O município de Cerejeiras, na região sul de Rondônia, ganhou o serviço de restauração e ambientação da biblioteca municipal Joel Gonçalves Freire.

Reinaugurado na última semana, o local tem como foco resgatar a história do município através de documentários e fotografias, além de incentivar a importância da leitura na sociedade, mesmo com a “concorrência” do mundo virtual.

Destacar imagens dos primeiros administradores do município, que serão expostos em mural à disposições de alunos, é um dos trabalhos incluídos no cronogramas de ações.

A reforma teve como objetivo melhorar o ambiente da biblioteca, com aquisição de novas estantes, mesas, cadeiras, estofados, ar condicionado e acervos atualizados, bem como acomodar e preservar adequadamente o acesso e usuário da biblioteca de forma a atrair novos usuários ao ambiente agradável e confortável.

De acordo com a Secretária da Educação, Zenilda Terezinha Mendes da Silva, foram meses de muito trabalho e dedicação para disponibilizar aos cerejeirenses um espaço mais atraente e aconchegante para os amantes da leitura.

Segundo a assessoria, a professora Giovana Moreira apresentou vários projetos, como concursos de poesias, parcerias para contação de histórias na biblioteca com as turmas de escolas, programa “Fala Garotada” através da rádio, transformação um pequeno espaço da biblioteca em museu com objetos antigos de Cerejeiras, entre outros.

A ideia é chamar a atenção dos pais, alunos e sociedade em geral para a importância de se tornar um leitor assíduo.

Para a prefeita Lisete Marth, a entrega da biblioteca revitalizada representa um ganho excepcional para o município.