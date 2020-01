Formado em 2006, o jovem Keynes Fernandes do Nascimento colhe os frutos da sua formação no curso de sistemas de informações, oferecido pela Unesc em Cacoal. Em 2009, o jovem inaugurou o grupo Dotum Softwares e hoje se destaca em Rondônia e fora do Estado, atendendo segmentos bem específicos.

A Dotum atua, por exemplo, com programas de gestão para indústrias e também para os micro e pequenos empreendedores. Junto às indústrias e grandes empresas, Keynes e sua equipe elaboraram um aplicativo para fortalecer as vendas externas, o DOtumSales, que orienta toda a equipe de vendas, sem nem mesmo necessitar de acesso à internet.

Já para os micro e pequenos empreendedores, a Dotum elaborou um aplicativo que auxilia e fomenta as vendas de distribuidoras, como o app Manda Aqui, um “delivery” de bebidas.

Entre alguns cases de sucesso da Dotum, estão a criação de softwares sob medida para a cooperativa Sicoob Credip, o Grupo Andrade Bastos e também para as indústrias Lind’Água e Concreaço.

Com as conquistas do grupo Dotum Software, Keynes Fernandes hoje lidera uma equipe composta por oito colaboradores. Três deles, Rafael Fonseca, Itamar Alves e Deivid Francis, o empreendedor Keynes Fernandes recrutou do curso de sistemas de informações da Unesc, faculdade que o formou e o ajudou a se preparar para um mercado cada vez mais competitivo.

“O período de estudos na Unesc foi extremamente gratificante para mim, pois pude, junto aos excelentes professores, aprender muito. Dentre todo conhecimento adquirido, jamais esquecerei uma mensagem de um dos professores: antes de fazer um programa de computador é preciso simular no papel. A Unesc e seus professores foram essenciais para eu chegar até aqui, poder criar a minha própria empresa e em um setor que está em constante mudança e sempre em crescimento, que é a área de tecnologia”, destaca o ex-acadêmico da Unesc e hoje um jovem empreendedor de sucesso.

Para conferir melhor o trabalho desenvolvido pelos egressos da Unesc e toda equipe da Dotum Softwares, acesse o portal da empresa.