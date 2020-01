A fisioterapeuta, Angélica Carolina Mathias Labajos, conversou com a equipe de reportagem do Extra de Rondônia, para explicar como funciona os tratamentos de peles oferecidos pela Clínica Arte de Cuidar.

De acordo com Labajos, muitas pessoas não sabem a diferença entre limpeza de pele e tratamento facial. A primeira é um procedimento realizado no início de qualquer tratamento facial, que busca fazer a higienização do tecido com aplicação de produtos específicos para cada tipo de pele. Durante a ação é feito a abertura, limpeza e extração de impurezas dos poros. Com isso, é retirada uma camada de células mortas para tratar uma nova.

Já a segunda é um tratamento mais profundo em peles do tipo lipídica (oleosas), alipídica (seca), mista (com ambas as características) acneica (cheia de acne), sensível (peles que sofreram alterações patológicas) ou envelhecidas.

A profissional esclarece que nos casos da acneica, são as peles que necessitam de tratamento facial, geralmente com uso de luz pulsada, derme clean infinity, cuidados para inflamação, além de inúmeras máscaras secativas e alguns tipos de peeling.

A acneica apresenta ainda quatro graus, o primeiro com poucos cravos, o segundo com algumas espinhas, pápulas e também cravos, e o terceiro e quarto que necessitam ser tratadas por dermatologistas, mas podem ser acompanhadas por fisioterapeutas com a parte de limpeza e suavização. “Nós também ensinamos o paciente a cuidar da pele, porque em muitos casos de oleosidade as pessoas tendem a lavar mais, o que causa o efeito reboot e aumenta a oleosidade”.

O segundo tipo de pele que precisa de tratamentos específicos são as sensíveis, característica da região do Cone Sul, e que devem ter maior atenção pois necessitam de máscaras calmantes, tratamentos de derme clean e uso de produtos não agressivos. “Sempre explico que alguns casos agravantes desse tipo de pele ocorre porque há pessoas que esfoliam o rosto duas vezes por semana, vale lembrar que o processo de renovação celular dura em torno de 20 dias. A ideia de esfoliação é a produção de células uniformes. O excesso pode causar processos alérgicos e outros problemas”.

O terceiro e principal fator que faz com que as clientes busquem a clínica é o envelhecimento da pele, geralmente inicia a partir dos 30 anos, e podem ser tratados com uso de botox, skinbooster ou artigos para rejuvenescer. “Todo nosso tratamento é com estimulo de colágenos e componentes de rejuvenescimento, além de tratarmos as temidas manchas”.

