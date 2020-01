Atual campeão do mundo, o Liverpool de Jürgen Klopp continua sua histórica campanha 2019-2020. A último dia 29 marcou a partida derradeira do ano de 2019 no Campeonato Inglês, e os Reds seguem ainda sem perder jogos nesta temporada.

Com incríveis 18 vitórias e apenas 1 empate, a diferença para o segundo colocado já passa de 10 pontos. Com uma vitória sobre os Wolves por 1 a 0, o Liverpool se mantém na ponta e já começa 2020 mais forte do que nunca.

Já nas primeiras semanas de janeiro, o Liverpool irá enfrentar o Sheffield United, Tottenham e o clássico contra o Manchester United, no dia 19. Inabaláveis, os ingleses ainda bateram o Flamengo na final do Mundial de Cubes da FIFA, no final de dezembro. A conquista foi a primeira dos Reds, que haviam chegado em outras três oportunidades. A primeira queda foi diante do mesmo Flamengo em 1981, depois em 1984, perdendo para os argentinos de Independiente, e por último, em 2005, para o todo poderoso São Paulo de Rogério Ceni.

Você sabia que o Liverpool nunca conquistou a Premier League?

A competição inglesa foi criada em fevereiro de 1992, na intenção dos clubes de primeira divisão da época, que buscavam aumentar seus lucros com os direitos de transmissão dos jogos. Hoje a Premier League é uma das maiores do mundo, e pode ser considerada muito popular, uma vez que o campeonato chega a mais de 200 países, sendo transmitida por cerca de 80 redes televisivas. O vencedor absoluto da competição é o Manchester United, que foi o primeiro campeão e hoje possui a expressiva marca de 13 títulos, muito à frente do Chelsea, que fica na segunda colocação com apenas 5 conquistas. Confira abaixo os campeões dos últimos anos:

Temporada 2018-19 – Manchester City (4º Título)

Temporada 2017-18 – Manchester City (3º Título)

Temporada 2016-17 – Chelsea (5º Título)

Temporada 2015-16 – Leicester City (1º Título)

Temporada 2014-15 – Chelsea (4º Título)

Temporada 2013-14 – Manchester City (2º Título)

Temporada 2012-13 – Manchester United (13º Título)

Por incrível que pareça, um dos times de mais tradição na Inglaterra, o Liverpool nunca conquistou a Premier League desde sua criação. Batendo na trave em diversas oportunidades, a atual temporada da equipe se mostra uma das maiores chances que os Reds já tiveram em toda a história. Na exata metade da competição, o time segue invicto e ainda possui um jogo a menos. Contudo, com mais 19 rodadas pela frente no ano de 2020, a equipe de Klopp ainda precisará mostrar muito futebol e se manter firme na busca de mais um título inédito.

