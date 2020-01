O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira, 20, na Avenida Major Amarante, no centro de Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar de Trânsito (P-trân), o condutor da caminhonete Chevrolet S10, seguia pela Avenida Major Amarante, sentido Porto Velho, quando chegou no cruzamento com a Rua Castelo Branco, parou na faixa de pedestre, neste momento, um motociclista que trafegava na mesma direção bateu na traseira da picape. No impacto, o motoqueiro sofreu uma corte na mão esquerda, entre outras lesões.

O condutor da moto foi socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena. A (P-trân) isolou o local para a perícia técnica e depois registrou o boletim de ocorrência.