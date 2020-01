Entrevistada pela reportagem do Extra de Rondônia semana passada, a prefeita Glaucione Rodrigues (MDB) – além de fazer um balanço de suas ações ao longo dos últimos três anos de mandato (leia AQUI) – também comentou o relacionamento com o Legislativo municipal cacoalense e o apoio do governador Marcos Rocha (PSL) a esse município.

A respeito dos parlamentares, a mandatária municipal admitiu que enfrenta dificuldades, mas salientou que tudo o que envia à Casa de Leis está dentro da legalidade e tem como foco o interesse dos cacoalenses.

“Eu respeito a Câmara de Vereadores. Temos enfrentando algumas dificuldades até por questões políticas. Porém, tudo o que mando à Câmara está dentro da legalidade e benefício para a população. Mas o povo está vendo aí como é que está, faz a leitura rapidamente e já entendeu quem verdadeiramente quer o bem de nossa cidade e quem está olhando para o próprio umbigo, querendo somente crescimento político, benefício próprio. A população já fez essa leitura e isso é muito importante”, avaliou.

Por outro lado, a ausência do governador é sentida na “Capital do Café”. A prefeita informou que Marcos Rocha não teve agenda oficial na cidade em 2019, mas afirma que entende a situação, por ser o primeiro ano de mandato dele e o momento é de organizar a casa.

Contudo, ela gostaria que 2020 seja diferente com a presença mais contundente do governador no município.

“Não posso falar bem e nem mal do governador. Não tive a presença do governador na cidade de Cacoal. Não tive esse privilégio em 2019. Espero que já tenha organizado para que ele possa estender as visitas no interior, para participar com a gente. Só existe um Estado porque existem os municípios. Na verdade, o Estado somos nós. Municípios fortes fazem o estado forte. Municípios fracos, Estado fraco. Mas, eu compreendo perfeitamente porque sou prefeita de uma cidade de porte razoável. Entendo que ele (o governador) está se organizando. Mas, desejo todo sucesso ao nosso governador, já que ele indo bem, nós iremos bem também”, frisou.