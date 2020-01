A fisioterapeuta Sheila Kussmaul está à frente do “Espaço Pilates”, há dois anos, oferecendo atendimentos que associam uma série de exercícios para trabalhar o aprimoramento da força, alongamento, flexibilidade, coordenação motora e propriocepção (habilidade de localização espacial).

Segundo a profissional, a técnica contribui ainda com o desenvolvimento do controle muscular a partir de seis princípios básicos: concentração, centralização, fluidez, respiração, precisão e controle.

Dentre os benefícios destacado pela fisioterapeuta estão a consciência corporal, reestruturação da postura dinâmica, qualidade de vida, resistência física, concentração, coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória.

Kussmaul pontua também que o pilates auxilia na correção de problemas posturais, tonifica a musculatura, promove menor atrito nas articulações, alivia dores musculares, ajuda na prevenção contra a osteoporose, promove relaxamento, bem-estar e eleva a autoestima, além de ser uma atividade física diferenciada.

“O pilates também colabora para eliminação de toxinas, facilitando a drenagem linfática, atuando no controle de peso, enfim o equilíbrio de todas as funções do corpo. Pesquisas com grupos específicos têm demonstrado os efeitos positivos do método na prevenção e tratamento de diversas patologias”, destacou a fisioterapeuta.

De acordo com a profissional, a atividade é indicada para homens, mulheres, crianças, grávidas e idosos que praticam algum tipo de atividade física ou são sedentários, isso porque as técnicas usadas buscam atender de forma específica as necessidades dos praticantes.

Faça uma visita e conheça o “Espaço Pilates”, localizado no Edifício Aquarius, anexo a academia AcquaFitness, ou agende uma aula através dos telefones 98143-3013 / 98401-1964. As sessões acontecem das 07h às 21h, com atendimento de três pessoas por vez e duração de uma hora.