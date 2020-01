O episódio aconteceu na tarde de segunda-feira, 20, na Rua 1501, no bairro Cristo Rei e foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), em Vilhena.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), a vítima D.M.C, 64 anos, chamou a Polícia Militar (PM) e relatou que estava em sua casa, quando chegou um homem alto, de pele morena, vestindo uma calça jeans e camiseta, informando que é funcionário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Segundo o idoso, o homem teria dito a ele que havia ganhado um prêmio, sendo em dinheiro, cesta básica ou um veículo no valor de R$ 3 mil a R$ 4 mil, porém teria que apresentar um documento de identificação comprovando sua idade.

Contudo, a vítima mostrou seu RG comprovando sua idade e, logo após, o suposto servidor informou que, para ele ganhar o prêmio, deveria apresentar uma nota de R$ 2,00 com número 64 na série da cédula.

Com isso, o idoso disse que não tinha o bilhete com número, mas tinha R$ 1 mil guardado no quarto, que era do seu pai.

Ao mostrar o dinheiro, o suspeito pegou as notas e riscou uma delas, dizendo que teria encontrado o número 64 e que ele teria ganhado o prêmio, em seguida devolvendo os bilhetes.

No entanto, ao guardar o dinheiro, notou que estava faltando R$ 500,00, percebendo que o suposto servidor teria furtado o dinheiro.

Acionada, a Polícia de plantão realizou diligências pelas proximidades, mas o suspeito não foi localizado.