No início da tarde desta segunda-feira, 20, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam duas armas de fogo e uma motocicleta adulterada.

Os crimes foram verificados após fiscalizações efetuadas nas BRs 319 e 364, em Porto Velho (RO).

A primeira arma foi apreendida às 12h30, quando os agentes faziam um comando de fiscalização no km 796 da BR-364, no distrito de Jaci Paraná. Ao avistar os policiais, o motorista de uma caminhonete efetuou uma manobra de retorno e desrespeitou inúmeros ordens de parada, mas foi alcançado pela equipe e, em posse de um dos passageiros, foi encontrada uma pistola de calibre .380, com 15 munições.

Cerca de 1 hora depois, já no km 730 da mesma rodovia, a equipe do Núcleo de Operações Especializadas (NOE) da PRF abordou um veículo de passeio próximo a uma estrada vicinal. Feita uma busca no interior do carro, os agentes localizaram uma espingarda de calibre 28 e 4 cartuchos.

Por fim, policiais rodoviários federais apreenderam, durante fiscalização na BR-319 (Avenida Jorge Teixeira, no perímetro urbano da capital), uma motocicleta com placa e número de motor adulterados. O condutor, que não portava qualquer documento pessoal ou do veículo, foi abordado por volta das 14h30.