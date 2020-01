O acidente envolveu duas carretas e uma caminhonete no começo da tarde desta quarta-feira, 22, no Km 20 da BR 364, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, os envolvidos trafegavam pela rodovia sentido Cuiabá, quando um deles teria feito uma ultrapassagem indevida e para não bater numa caminhonete que seguia a frente freou bruscamente. Com isso, o motorista do caminhão que foi ultrapassado freou para evitar bater na traseira do outro provocando o tombamento.

O motorista da carreta que tombou sofreu ferimentos leves e uma pessoa que estava com ele também.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), isolou a área e controlou o trânsito até que os trabalhos da Polícia Técnica Científica (Politec), fosse concluído.

>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>