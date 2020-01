A Unicesumar, é considerada pelo Índice Geral de Cursos (IGC) uma das melhores instituições de ensino superior dentre os dez maiores grupos educacionais privados do Brasil, e acaba de inaugurar seu mais novo polo de educação a distância em Vilhena.

A unidade está localizada na Avenida Major Amarante, 2983, Centro, e oferece mais de 50 cursos de graduação e 90 cursos de pós-graduação nas áreas de gestão, tecnologia e educação, além de diversos cursos livres.

Entre as opções estão os cursos mais procurados na instituição, que são gastronomia, design de moda, design de interiores, pedagogia, administração, ciências contábeis, educação física e engenharia de software.

Um dos principais diferenciais dos cursos da EAD Unicesumar é o compromisso da instituição com o sucesso do aluno, tanto acadêmico, quanto profissional. O relacionamento mantido com cada aluno faz com que a educação a distância esteja próxima e presente em todo o processo de aprendizagem.

“Nosso aluno nunca está sozinho. Oferecemos um sistema de suporte, acompanhamento e atendimento que aproximam nossos acadêmicos dos nossos professores e de toda a equipe pedagógica”, destaca William de Matos Silva, pró-reitor executivo de educação a distância.

Por isso, a Unicesumar é uma das únicas instituições de ensino superior do Brasil a ter uma diretoria de EAD dedicada exclusivamente a cuidar do sucesso do aluno, garantindo sua permanência até o final do curso com o desenvolvimento de habilidades que vão além do conhecimento científico.

Outro destaque da Unicesumar é a qualidade do material didático e do conteúdo pedagógico. “Produzimos todo o material didático colocado à disposição dos nossos alunos, em diferentes mídias e plataformas, a partir da mais avançada tecnologia disponível no mercado, como realidade aumentada, realidade virtual e gamificação. Isso assegura atualização permanente de conteúdo e maior dinâmica na aprendizagem”, afirma Silva.

Todo esse conteúdo fica à disposição dos alunos no ambiente online de aprendizagem (Studeo), onde o estudante tem acesso às aulas ao vivo e gravadas, atividades de estudo, palestras e pode realizar consultas com professores e tutores.

Um dos grandes diferenciais desta modalidade é a flexibilidade com que o aluno pode estudar, sendo possível assistir às aulas de sua casa, por meio da internet, no horário que lhe for mais conveniente. Com os avanços tecnológicos, a educação a distância vem cada vez mais ganhando espaço no cenário educacional, permitindo um ensino de qualidade.

SOBRE A UNICESUMAR

Há 30 anos no mercado educacional, a Unicesumar vem transformando vidas pela educação através do aperfeiçoamento constante da sua qualidade de ensino e a ampliação de sua estrutura física e abrangência. Atualmente, possui 190 mil alunos em seus mais de 690 polos de educação a distância por todo o Brasil, e dois polos internacionais, localizados em Miami (EUA) e Dubai (Emirados Árabes).

No ensino presencial, conta com quatro campi, nas cidades de Maringá, Curitiba, Londrina e Ponta Grossa (PR). O corpo docente é formado por mais de 800 professores, sendo 80% mestres e doutores, em sua maioria com vasta experiência de mercado.

Pelo oitavo ano consecutivo, a Unicesumar obteve nota 4 no Índice Geral de Cursos (IGC) em uma escala de avaliação de 1 a 5. Também conquistou, recentemente, nota máxima no Conceito Institucional, que avalia infraestrutura, funcionamento, corpo docente e administrativo e qualidade da educação, o que a coloca em posição de excelência em educação e entre os dez maiores grupos educacionais privados do país.

As inscrições estão abertas. Mais informações: 69 3321-5442 ou site.