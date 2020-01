O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) emite uma nota de pesar pelo falecimento do Servidor da Secretaria de Estado e Justiça de Rondônia (Sejus) Juraci Duarte, que faleceu no início da noite desta terça-feira 21, no hospital de Cuiabá (MT). Confira a nota.

NOTA

É com uma tristeza infinita no coração que venho comunicar o falecimento de um grande amigo que certamente marcou as vidas daqueles que puderam conviver com ele. É uma notícia inesperada, mas a morte infelizmente surge a qualquer momento e por vezes leva as pessoas que nos são especiais.

O guerreiro tombou. Obrigado Duarte! A vida é cheia de surpresas, como pode um jovem, cheio de saúde,sonhos e projetos para realizar, inesperadamente a morte o leva, nos resta pedir o consolo e acreditar nos desígnios de Deus.

Obrigado guerreiro por todos momentos compartilhados contigo, sem palavras para anunciar este momento triste em nossas vidas. Ficam as recordações de um homem maravilhoso que deu e ensinou muito a todos nós. Aos seus queridos familiares deixo os meus sinceros pêsames.

Deputado estadual Luizinho Goebel