Na última segunda-feira 20, os policiais militares da Força Tática e do canil de Colorado apreenderam um agente com quase três quilos de drogas durante operação na BR – 435. O apoio do cão policial foi fundamental para o sucesso da missão.

No quilômetro 19, durante abordagem a um veículo de uma empresa de ônibus, foi encontrado com C.W.M., de 19 anos, uma porção de substância aparentando ser maconha com peso de aproximadamente 1 mil gramas, dentro de uma mochila.

Também foi encontrada uma sacola com dois pacotes de salgadinhos e uma blusa, e no fundo uma porção de substância também aparentando ser maconha com peso de 1900 gramas.

O agente confessou ser o proprietário dos entorpecentes e explicou que apenas estava transportando de Vilhena a Cerejeiras para uma outra pessoa. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao homem pelo cometimento do ilícito de tráfico de drogas.