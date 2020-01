Dois homens detidos na tarde de terça-feira, 21, em Cerejeiras, com uma moto Biz 125 de cor branca, placa NEF 4554/Vilhena, tomada em assalto na cidade de Vilhena, foram soltos na manhã desta quarta-feira, 22, leia (AQUI) e (AQUI).

Os suspeitos que não são réus primários, ou seja, tem várias passagens pela polícia por diversos crimes, passaram por audiência de custódia nesta manhã e já estão nas ruas para praticar novos crimes.

De acordo com um policial que pediu para não ser identificado, disse que: “a polícia enxuga gelo, prende os marginais e as brechas da lei solta. Com isso, eles voltam para as ruas e começa tudo de novo nosso trabalho”, frisou o agente da lei.