A diretoria do Vilhenense Esportivo Clube, liberou a venda dos ingressos para a partida contra, o Boa Esporte Clube de Varginha-MG, adversário pela primeira fase da Copa do Brasil 2020.

O confronto único valendo vaga para a segunda fase acontece no Estádio Arnaldo Lopes Martins (Portal da Amazônia) em Vilhena. Para o Leão avançar na competição nacional, precisa vencer, em caso de empate, o time estará eliminado da copa.

De acordo com diretor do clube Fabio Bitencourt Borges, os ingressos estão sendo vendidos no valor de R$ 20,00 e pontos de vendas são: Banca do Zoio, na Avenida Capitão Castro, Centro; Tratorcampo, na Avenida Marechal Rondon, Lava Jato Mais, na Avenida Major Amarante, Secretária Municipal de Esporte e Cultura (Semec) e a mãe do Tukinha.