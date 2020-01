Será realizada nesta sexta-feira, 24, na sede do SAAE, localizado na Avenida Florianópolis, no bairro Liberdade, a assinatura da Ordem de Serviço para o início das obras de ampliação da rede de esgoto da “Bacia C”.

Orçado em mais de R$ 4,2 milhões, a nova rede irá contemplar os bairros Novo Cacoal, Conjunto Halley, Josino Brito, Vista Alegre e Jardim Itália.

O Serviço autônomo de água e esgoto segue com o andamento de outras obras que serão de grande importância para Cacoal. Um empenho no valor de R$ 6,5 milhões, liberado recentemente e que faz parte do projeto de mais de R$ 47 milhões, aprovados para a obra de ampliação do sistema de abastecimento de água por gravidade. O projeto viabilizado pela Caixa Econômica em junho e aprovado em dezembro de 2018 e aguardava a liberação dos recursos pelo Governo Federal.

A Prefeita Glaucione Rodrigues destacou que as obras terão um impacto positivo para o desenvolvimento do município. A instalação do saneamento básico é uma obra que trás muitos transtornos á população, necessitando uma logística diferenciada. “Os custos são altos, demanda muito tempo e o planejamento precisa ser criterioso para sua execução. No entanto, são obras essenciais para a melhoria da qualidade de vida e principalmente para a saúde da população”, concluiu a Prefeita.