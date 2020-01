Na terça-feira 21, Chiquinho da Emater (PSB) juntamente com os deputados Mauro Nazif (PSB) e Ismael Crispim estiveram em São Felipe reunidos com autoridades e a comunidade local para discutir diretrizes futuras do município.

Na oportunidade, Chiquinho da Emater parabenizou Mauro Nazif pelo trabalho atuante e pela experiência acumulada na vida pública durante anos e citou como últimos feitos do parlamentar a defesa pela baixa do preço dos serviços da Energisa, além da luta pelos aposentados para que a legislação os ampare de forma justa.

Chiquinho também saudou seu colega de partido, o deputado Ismael Crispim destacando seu trabalho atuante no empenho pela consolidação das agroindústrias, onde ambos idealizam a criação de cooperativas no Estado para fortalecer o setor, visando projetar a comercialização das mesmas para os mercados da capital, Manaus entre outras regiões.

Outro ponto defendido pelo parlamentar foi que existe um forte trabalho na Assembleia Legislativa junto a Sedam através de estudos para aprovar o novo zoneamento para que determinadas áreas de reservas já consolidadas possam ser agricultáveis, de modo a respeitar as famílias que já estavam estabelecidas nessas terras após a reformulação.

Por sua vez, Chiquinho explanou sobre iniciativas para evitar o êxodo rural, através do fortalecimento agricultura familiar, como por exemplo, a ampliação da produção do café e do leite bem como outras atividades, que precisam ser valorizadas incentivando dessa forma os produtores rurais com suas atividades para ganhar força mercadológica.

No encerramento o deputado dissertou sobre o estabelecimento de políticas estruturais para manter os jovens no campo e continuar as atividades dos pais que estão ficando idosos, por meio da constituição de programas para fortalecer o setor e oferecer cada vez mais educação de qualidade, vinculados as tecnologias para consolidar a vida de quem vive e trabalha na área rural.