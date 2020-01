Confirmado para esta sexta-feira 24, às 15h, no auditório do Hotel Golden Plaza, em Porto Velho, o “Encontro de apoiadores do Aliança pelo Brasil”, com a presença do vice-presidente do partido, Luiz Felipe Belmont, deputado federal Coronel Chrisostomo e lideranças de todo o Estado de Rondônia.

Coronel Chrisostomo explica que o crescimento do partido vem ganhando adesão da população pela plataforma apresentada, com propostas que visam a manutenção da ordem constitucional e a plena liberdade democrática no Brasil.

“Tenho acompanhado a mobilização das lideranças do partido em Rondônia e vejo as ações se multiplicarem por todo o Estado com a adesão da população”, observa o deputado.

Aliança pelo Brasil foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro, em novembro de 2019, ao declarar a sua saída do Partido Social Liberal (PSL). Desde então, vem mobilizando milhares de apoiadores em todo o Brasil.

Em Rondônia a adesão ao novo partido, ganhou força nos 52 municípios com o apoio das lideranças que organizam mutirões e atos que fortalecem o projeto. “Venha participar do encontro de apoiadores. Sua presença fortalece o presidente Jair Bolsonaro”, finaliza o deputado Coronel Chrisostomo.