Uma criança de 05 anos morreu afogada, na última quarta-feira 22, em um banhado na cidade de Machadinho do Oeste.

De acordo com as informações, ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Conforme relatos registrados no boletim de ocorrência, a criança e um irmão brincavam em casa, onde existe um banhado próximo a residência, a criança entrou no banhado e desapareceu.

Segundo a Polícia Militar (PM), ao dar por falta da criança a mãe ficou desesperada e pediu socorro, em seguida o menino foi resgatado por familiares.

A PM esteve no local juntamente com o Corpo de Bombeiros e um grupo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para os trabalhos de praxe. A criança foi encaminhada a um hospital da cidade, mas não resistiu.