O Vilhenense Esportivo Clube, empatou em 0 a 0, nesta quarta-feira, 22, diante da equipe amadora Trator Campo, no estádio Portal da Amazônia, em seu primeiro teste visando a preparação para o Campeonato Rondoniense e Copa do Brasil.

O técnico Tiago Batizoco testou um elenco na primeira etapa da partida e outra na etapa final. Apesar de ter iniciado seu primeiro amistoso com duas equipes diferentes, o time se portou muito bem nas duas etapas, conseguindo aplicar tudo o treino que aplicou durante a semana.

“Estamos chegando no ritmo que planejamos em 2020 e um confronto como este, é um teste para fazermos uma avaliação interna no grupo”, pontuou o técnico.

O Leão estreia no estadual 2020 no da 1 de fevereiro contra a União Cacoalense no Portal da Amazônia. E, no dia 05 recebe o Boa Esporte de Varginha-MG pela Copa do Brasil.